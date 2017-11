Wie moet er in vredesnaam in de spits bij Oranje?

1. Luuk de Jong

De enige echte nummer 9 die nog in de selectie zit. Maar de spits van PSV werd pas opgeroepen nadat Advocaat de ene na de andere afmelding binnenkreeg. De Jong scoorde afgelopen weekeinde voor het eerst sinds acht maanden weer. Hij trof eerder wel doel voor Oranje tegen een Britse tegenstander. Dat was vorig jaar zomer toen het Nederlands elftal door Europa toerde en De Jong een late gelijkmaker produceerde in een oefenduel in Dublin tegen Ierland.

2. Memphis

Misschien was u niet direct bij hem uitgekomen, maar recent speelde hij al een keer in de punt van de aanval bij Oranje. Dat was in de oefeninterland tegen Italië van afgelopen maart, drie dagen na het ontslag van bondscoach Danny Blind. Zijn tijdelijke opvolger Fred Grim koos toen voor een experiment met Memphis als aanvalsleider. En dat pakte nog aardig uit ook die avond. De aanvaller, toen net een paar maanden in dienst van Olympique Lyon, was gretig, durfde ballen te vragen en gooide ook zijn fysieke kracht in de strijd.

3. Quincy Promes

Bij zijn club Spartak Moskou is hij een multi-inzetbare aanvaller. Een speler ook die in allerlei systemen kan worden gebruikt. In Oranje is het nog steeds wachten op een reeks van wedstrijden waarin hij bewijst waarom het terecht is dat ze in Rusland zo hoog over hem opgeven. Promes speelde in november 2015 in Wales als eens in de rug van Bast Dost als nummer 10. Wellicht kiest Advocaat voor hem als spits.