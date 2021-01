Wie gaat Europa in? Deze speelronde kan allesbeslissend zijn

Samenvatting Huntelaar: ‘Schalke gevoelskeu­ze, maar met Ajax kan ik kampioen worden’

7:52 Met twee goals was Klaas-Jan Huntelaar de grote man bij Ajax vanavond in het met 1-3 gewonnen competitieduel met FC Twente. Of de 37-jarige spits in Amsterdam blijft, is nog maar de vraag. Schalke 04 heeft zich bij Ajax gemeld. ,,Het is een moeilijke keuze voor mij. Laat ik het zo zeggen; ik zeg het nog niet.”