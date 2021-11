Wesley Sneijder stopt met trainersopleiding: ‘Kwam met de KNVB niet op één lijn’

,,Er wordt gesuggereerd dat wij als ex-voetballers geen ervaring hebben, maar dat is onzin. Ik heb veel trainers meegemaakt en daar haal ik veel ervaring uit. Ik weet hoe het wel en niet moet. Ik zie mijzelf meer als manager dan een echte veldtrainer. Mijn wens was om meer begeleiding te krijgen richting het managen van het team, maar dat pas niet in het beeld van de KNVB. Dus dan wordt het lastig werken", legt Sneijder uit, die afgelopen maanden vlieguren maakte bij DHSC.



,,Hoe het er nu voorstaat ga ik niet door bij de KNVB. Hoe dat straks in de toekomst is, weet ik niet. Ik moet dingen leren die niet echt bij mij passen. Ik heb daar met Alfred Schreuder een goed gesprek gehad en die gaf ook aan dat de KNVB meer maatwerk moet leveren. Bij mij kwam naar boven dat ik meer een manager ben dan een veldtrainer, maar daar wil de KNVB niet in mee. Jammer, maar helaas.”



Sneijder vervolgt: ,,Ik heb 134 interlands op mijn naam staan, maar ik heb nog nooit een passoefening gezien met een rollende bal. Dat vind ik onzin en lachwekkend. Ik wil nog altijd graag trainer worden, maar wel op een manier die het beste bij mij past en dat is - met alle respect - niet bij de amateurs, maar hogerop.”