Wesley Sneijder op ‘eigen’ sportpark in actie als oud-international

Noblejas debuteert als voorstop­per en geniet van winnend NAC

13:49 ,,Hoewel ik ernaar uitkeek om te spelen, is het niet de beste manier om erin te komen omdat een teamgenoot niet verder kon. Allereerst hoop ik dat het meevalt met Nacho en dat het niets ernstigs is.” Vanwege een blessure van zijn landgenoot Nacho Monsalve werd Javier Monsalve vrijdagavond in de rust van NAC - Cambuur (1-0) in het veld gebracht.