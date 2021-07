Wesley Sneijder na show PSV: ‘Ik ben me kapotgeschrokken van Galatasaray’

PSV met nieuwe pikorde klaar voor Galatasa­ray: ‘Marco is hier als captain al kampioen geworden’

21 juli Bij PSV is de groepsdynamiek sinds de laatste competitiewedstrijd in mei totaal veranderd. Woensdagavond moet tegen Galatasaray blijken of dat de club helpt om de eerste stap richting de groepsfase van de Champions League te zetten.