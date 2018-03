Wesley Sneijder in Oranje: de hoogtepunten op een rij

Debuut

Het is 30 april 2003. Nederland speelt in het Philips Stadion een oefenwedstrijd in aanloop naar het EK 2004 in Portugal. Het gastland is de tegenstander in Eindhoven. Het resultaat (1-1) zal wellicht niet bij iedereen zijn blijven hangen. De spelers die invielen des te meer. Bij de aftrap van de tweede helft staat Wesley Sneijder voor het eerst op het veld namens Oranje. Het begin van geschiedschrijving wordt na 77 minuut gecompleteerd, wanneer Arjen Robben invalt voor Marc Overmars.

Eerste goal

Sneijder maakte in zijn interlandloopbaan 31 goals. Zijn eerste noteerde hij bij zijn allereerste basisplek voor Oranje, op 11 oktober 2003. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië tekent Sneijder voor de 2-0.

Verlosser

Sneijder is 19 jaar als hij op 19 november 2003 in de basis start tegen Schotland. Nederland bibbert, want na het gemiste WK in 2002 moet Oranje zich via de play-offs toch écht zien te plaatsen voor het EK 2004. De eerste wedstrijd in Schotland gaat, zonder Sneijder, met 1-0 verloren. De Amsterdam Arena, waar Sneijder inmiddels in de eredivisie furore maakt, is het decor voor de return.

Na 14 minuten laat de kleine grote man zich zien. Sneijder draait zich schitterend vrij, legt de bal klaar, haalt uit en... 1-0! De Amsterdam Arena gaat volledig uit zijn dak, net als Sneijder. Een toevalstreffer? Zeker niet. Sneijder levert daarna nog drie assists op Ruud van Nistelrooy, André Ooijer en Frank de Boer en kroont zich in zijn derde interland al tot held van Nederland. Oranje veegt Schotland met 6-0 van het veld en plaatst zich voor het EK. Mede dankzij de 19-jarige Wesley Sneijder.

Volledig scherm Bondscoach Dick Advocaat en de reservespelers zien Wesley Sneijder op zich af komen na zijn 1-0 tegen Schotland.

Eerste WK

Ondanks dat Sneijder hoogstpersoonlijk Oranje naar het EK 2004 in Portugal loodste, blijft de Utrechter alle wedstrijden op dat Europees kampioenschap op de bank. Sneijder wordt pas in de laatste paar kwalificatiewedstrijden in aanloop naar het WK 2006 een echte vaste waarde op het middenveld van Oranje. Op 11 juni 2006 speelt Sneijder zijn eerste wedstrijd op een groot eindtoernooi. Servië & Montenegro is de tegenstander. Oranje wint met 0-1, gaat eenvoudig door naar de achtste finale, maar ook Sneijder kan daarin niet voorkomen dat Nederland wordt uitgeschakeld door Portugal. Volgende keer beter, op het WK 2010 in Zuid-Afrika..

EK als Galactico

Volledig scherm Wesley Sneijder viert de overwinning op Frankrijk met zijn zoontje Jessey. De prestaties van Sneijder bij Ajax leggen de middenvelder geen windeieren. In 2007 maakt hij zijn droomtransfer naar Real Madrid en ook in Oranje is Sneijder niet meer weg te denken. In voorbereiding op het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk speelt hij alles waarna Oranje op het eindtoernooi wordt ingedeeld met Italië, Frankrijk en Roemenië. Nederland vreest wederom, maar Sneijder en co laten geen spaan heel van topfavorieten Italië (wereldkampioen in 2006) en Frankrijk. Met een goal én een assist in beide wedstrijden wordt het 3-0 en 4-1. Bij de 4-1 tegen Frankrijk scoort niet alleen Sneijder, maar ook Dirk Kuyt, Robin van Persie en Arjen Robben. Nederland wordt onder leiding van de nieuwe topgeneratie ineens gebombardeerd tot een van de favorieten voor de eindzege. Daar steekt het Rusland van Guus Hiddink in de kwartfinale een stokje voor.



Schrale troost voor Sneijder: zijn wereldgoal in de wedstrijd tegen Frankrijk wordt verkozen tot doelpunt van het toernooi.

Met het hoofd!

Volledig scherm Wesley Sneijder viert zijn kopgoal tegen Brazilië. © Pim Ras In 2010 is Wesley Sneijder 26 jaar en verkeert hij in de bloei van zijn leven. Real Madrid heeft hij inmiddels ingeruild voor Internazionale, waarmee hij dat jaar de Serie A, Coppa Italia én de Champions League wint. Voor Sneijder is het nog niet genoeg: hij wil met Oranje presteren op het WK in Zuid-Afrika.



Oranje stoomt eenvoudig door naar de kwartfinales. In de poule worden Denemarken, Japan en Kameroen verslagen waarna ook Slowakije (2-1) in de achtste finale haar huis wordt gestuurd dankzij een goal en assist van Sneijder. Nederland imponeert nog niet en de kwartfinale tegen Brazilië lijkt dan ook een onmogelijke klus te worden. Als Robinho na tien minuten de score opent en Nederland het restant van de eerste helft helemaal niets te vertellen heeft, lijkt uitschakeling nabij.



Maar Sneijder is een van 's werelds beste op dat moment en helpt zijn ploeg in de tweede helft langs de Goddelijke Kanaries. Na 53 minuten verkijkt Júlio César zich op een verre vrije trap van Sneijder: 1-1. Na 68 minuten maakt Sneijder zich voor altijd onsterfelijk in Nederland. De 1 meter 70 kleine grote man van Oranje kopt Nederland langs Brazilië en naar de halve finale van een WK-eindronde.

's Werelds beste

De halve finale tegen Uruguay wordt, mede dankzij een goal van Sneijder, met 3-2 gewonnen waardoor Nederland zich voor het eerst sinds 1978 plaatst voor een WK-finale. Op 9 juli 2010 is het zover: Spanje is de tegenstander in Johannesburg.

Een bloedstollende finale eindigt in mineur voor Oranje. De mooiste assist allertijden in een WK-finale had op naam kunnen komen van Sneijder. Met een weergaloze steekbal zette Sneijder Arjen Robben één op één met doelman Iker Casillas. Het is de teen van Casillas die Sneijder weerhoudt van z'n assist, Robben van z'n goal en Nederland van het wereldkampioenschap. Spanje werd wereldkampioen door een goal van Andrès Iniesta, Diego Forlan werd verkozen tot beste speler van het toernooi, Sneijder (gedeeld WK-topscorer met vijf goals) en Oranje bleven met lege handen achter. In Nederland is echter iedereen het er over eens: Sneijder is op dat moment de allerbeste ter wereld.

Volledig scherm Wesley Sneijder kan het nog niet geloven: Nederland loopt in Zuid-Afrika de eerste wereldtitel mis.

WK 2014

Sneijder speelt in Brazilië zijn derde WK, maar de verwachtingen waren nog nooit zo laag voor een eindtoernooi met Oranje. Nederland wordt in maart van dat jaar nog van de maat gespeeld door Frankrijk en met veel jonge spelers lijkt er weinig mogelijk in Brazilië. Toch weet Louis van Gaal een ijzersterk collectief te smeden, waarin alles in dienst staat van de drie grote sterren voorin: Wesley Sneijder speelt kort in de rug van aanvallers Robin van Persie en Arjen Robben, die hij moet bedienen met sluwe steekpasses. Er bestaan rond Sneijder grote twijfels rond zijn conditie, maar de Utrechter laat in de eerste poulewedstrijd direct zien dat hij nog altijd een speler van wereldklasse is met twee assists in de 5-1 overwinning op Spanje. Het voelt voor Sneijder toch een beetje als revanche voor die zo pijnlijk verloren WK-finale van vier jaar eerder, maar er is vooral het besef dat ook dit Oranje tot grootste prestaties in staat is. Soepel gaat het zeker niet, maar met teamwork en via wonderbaarlijke ontsnapinningen strafschoppenseries en penaltyseries dendert Oranje door naar de halve finale. Daarin is Argentinië na strafschoppen net te sterk. Na een mooie 3-0 overwinning op gastland Brazilië gaat Oranje nu met het brons terug naar huis. Het hoogtepunt van Sneijder op dit WK was zijn gelijkmaker in de achtste finale in de 88ste minuut tegen Mexico, waarna Klaas-Jan Huntelaar in de 95ste minuut vanaf elf meter de winnende 2-1 maakte.

Volledig scherm Wesley Sneijder wordt bejubeld na zijn treffer tegen Mexico. © AP

Recordinternational

Daarna breken voor Sneijder en het Nederlands elftal een aantal zwarte jaren aan. Nederland doet het ongekend slecht in de kwalificatiewedstrijden en mist zowel het EK 2016 in Frankrijk als het WK 2018 in Rusland. Ook Sneijder kan zijn stempel niet meer drukken op Oranje. Toch gaat Sneijder door, trots als hij is op het dragen van dat shirt en verslaafd aan het uit volle borst meezingen met het Wilhelmus. Eindtoernooien speelt hij dus niet meer, maar hij wordt nog wel recordinternational. Dit gebeurt op zijn 33ste verjaardag, tijdens het WK-kwalificatieduel in de Kuip tegen Luxemburg. Het is de 131ste interland van Sneijder en daarmee passeert hij definitief Edwin van der Sar.



Nadien doet de middenvelder ook nog mee tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Roemenië (3-0 winst), waarmee het te breken record op 133 interlands staat. Ronald Koeman bracht onlangs een bezoek aan Qatar, waar hij tegenwoordig speelt voor Al-Gharafa, om hem te vertellen dat er voor Sneijder geen toekomst meer is bij Oranje. Het is tijd voor een nieuwe generatie om de prestaties van Sneijder en zijn generatiegenoten te herhalen en hopelijk zelfs te verbeteren, maar daarvoor lijkt het Nederlands elftal nog een lange weg te moeten afleggen. Ook als zijn interlandrecord in de toekomst nog verbroken wordt, zal iedere Nederlander het erover eens zijn: Wesley Sneijder was ondanks zijn lengte van slechts 1,70 meter een grootheid in Oranje. Bedankt voor de mooie herinneringen, Wes.