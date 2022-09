Wesley Sneijder in gesprek met Fortuna Sittard: ‘Klinkt zeer interessant’

,,Ik weet inmiddels dat het een project is", zei Sneijder bij Veronica Offside. ,,Daar kan ik nog niet veel over zeggen. Ik ben nog in gesprek. Ik weet wel dat het iets is voor de langere termijn, en iets groters dan alleen Sittard. Er komen meer clubs in aanmerking die zich aan één pakket verbinden, waaronder dus Fortuna Sittard. Het klinkt heel interessant. Of ik een rol krijg? Wie weet, maar die kans is aanwezig. Ik heb een goed gesprek gehad. Burak zal ook niet voor één of twee jaar in Limburg zijn, maar voor een langere periode. En dan niet alleen als speler, maar als een soort boegbeeld. Ook richting Turkije en wellicht andere landen.”