Wesley Sneijder: ‘Ik ben me kapotgeschrokken van Galatasaray’

In FC Drita treft Feyenoord een club waar de sterspeler minder waard is dan de keeper van FC Den Bosch

16 juli FC Drita, komende donderdag de eerste tegenstander van Feyenoord in de Conference League, is niet bepaald een club met een grote internationale palmares. Toch speelde de Feyenoord-opponent al wel eens Champions League-voetbal. Hoe goed is de drievoudig landskampioen van Kosovo?