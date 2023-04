Werk aan de winkel voor John Heitinga: vorm en programma geven Ajax weinig reden tot optimisme

Energierekening Robert: ‘Afgelopen jaar verbruik­ten we 21.000 kWh aan stroom en wekten we 18.900 kWh op’

Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Robert Schrijvers (53) uit Maria Hoop in Limburg.