Wereldberoemde voetbalmakelaar Mino Raiola (54) overleden: ‘Hij heeft tot het laatst gevochten’

Maar vandaag is zijn familie met het nieuws naar buiten gekomen dat Raiola is overleden. ,,Met intens verdriet delen we het overlijden mee van de meest zorgzame en geweldige voetbalmakelaar ooit. Mino heeft tot het einde gevochten met dezelfde kracht die hij liet zien aan onderhandelingstafels om onze spelers te verdedigen. Mino maakte ons trots, maar dat realiseerde hij zichzelf nooit. Mino heeft door middel van zijn werk ontzettend veel levens beïnvloed en een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van het moderne voetbal.



,,Zijn afwezigheid zal altijd gevoeld worden. Mino’s missie om van voetbal een betere plek voor spelers te maken, zal met dezelfde passie worden voortgezet. We danken iedereen voor de enorme hoeveelheid steun die we hebben gekregen in deze moeilijke tijden en vragen respect voor de privacy van familie en vrienden op dit moment van rouw.”