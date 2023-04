Wending in directeursoap: Ajax onderhandelt met Duitse ‘talentenspotter’ Mislintat na afhaken Ward

De soap rond de permanente aanstelling van een nieuwe voetbaldirecteur bij Ajax duurt voort. De komst van Julian Ward (41) van Liverpool is alsnog afgeketst, ook omdat bleek dat de Engelsman zich niet kon vinden in het voorgestelde salaris en startdatum. Ajax onderhandelt nu met de Duitser Sven Mislintat (50) voor die functie.

Ajax zette de voorbije weken vol in op de komst van Ward. Over de sportieve koers waren beide partijen het al grotendeels eens, maar toen het contract en praktische zaken moesten worden besproken, trok Ward alsnog de stekker uit de onderhandelingen.

Bronnen rondom de club verzekeren dat Ward zich totaal niet kon vinden in de aanbieding die hij van Ajax kreeg voorgeschoteld. Toen de Raad van Commissarissen daarop water bij de wijn wenste te doen, hoefde het van de voor Liverpool werkzame Engelsman niet meer.

Ook over de datum waarop Ward in de hoofdstad zou beginnen, waren beide partijen het nog niet eens. En dat terwijl Ajax vanwege het ontstane machtsvacuüm, de broodnodige aanstelling van een hoofdtrainer en het samenstellen van de nieuwe selectie dringend behoefte heeft aan een spoedig dienstverband.

Ajax heeft nu de pijlen gericht op de Duitser Mislintat, die tot eind november technisch directeur was bij VfB Stuttgart. Eerder was hij ruim tien jaar werkzaam als scout voor Borussia Dortmund en bekleedde hij die rol zo’n twee seizoenen bij de Engelse topclub Arsenal. Net als Ward staat Mislintat te boek als talentenspotter. De Amsterdammers hadden vorige week bovendien nog een derde kandidaat op het lijstje staan.

De landskampioen, die waarschijnlijk de komende maanden onttroond zal worden door aartsrivaal Feyenoord, is al ruim een jaar op zoek naar een definitieve opvolger van de begin 2022 vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars. Sindsdien ontfermt algemeen directeur Edwin van der Sar zich samen met Gerry Hamstra, met wie de club in gesprek is over ontbinding van zijn tot medio 2024 doorlopende contract, en Klaas-Jan Huntelaar over de invulling van de staf en de selectie.

Volledig scherm Julian Ward wordt toch niet de nieuwe voetbaldirecteur van Ajax. © Andrew Powell/Liverpool FC/Getty Images

Gesprekken met meerdere kandidaten

Meerdere kandidaten passeerden de afgelopen veertien maanden de revue. Als het aan de raad van commissarissen had gelegen, was de erfenis van de sportief succesvolle Overmars in handen gelegd van Alex Kroes. De clubleiding pakte echter niet door, waarna de voormalige eigenaar van Go Ahead Eagles de stekker uit de onderhandelingen trok, om zich een paar maanden later aan AZ te verbinden.

De club gaf daarop meerdere vertrouwelingen de opdracht in het buitenland te speuren naar een voetbalbestuurder met het netwerk en vermogen om grote deals te sluiten. Met Ward, die veel in Zuid-Amerika scoutte en hielp om de (ver)huurafdeling van Liverpool op te tuigen, leek de zoektocht eindelijk voorbij. Ajax zal nu echter opnieuw moeten schakelen, terwijl er haast geboden is.

Turbulent seizoen

Ook op sportief vlak beleeft Ajax een zeer turbulent seizoen. Alfred Schreuder, de opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag, kreeg de boel niet aan de praat. Na een 1-1-gelijkspel tegen FC Volendam, het zevende competitieduel zonder zege, werd hij in januari ontslagen.

Ajax zag afgelopen zomer sleutelspelers als Sébastien Haller, Lisandro Martínez en Antony vertrekken. De getransformeerde selectie, waaraan ruim de helft van de dik tweehonderd miljoen euro verdiende transferinkomsten werd uitgegeven, kan dit seizoen tal van tekortkomingen niet camoufleren. Daardoor staat Feyenoord op het punt de Amsterdamse hegemonie te doorbreken. Ook in Europa viel het doek al voor de Amsterdammers.

Tot zeker het eind van het seizoen staat John Heitinga voor de groep, met Dwight Lodeweges als assistent. Door het machtsvacuüm binnen Ajax kan er echter nog geen duidelijkheid worden geschapen over de periode daarna.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.