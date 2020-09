Welke twee clubs degraderen uit de eredivisie?

RKC Waalwijk

In Waalwijk maakten ze een sprong in de lucht. De euforie was groot toen de KNVB besliste dat geen enkele ploeg zou degraderen. RKC stond laatste. Handhaving leek eerder een droom dan werkelijkheid na 26 speelronden en slechts 15 punten. De ploeg van Fred Grim had een wonder nodig om alsnog aan degradatie te ontsnappen. Maar gaat die vlieger ook voor dit seizoen op? RKC heeft een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Drievoudig international Vurnon Anita is naar het Mandemakers Stadion gekomen, Kostas Lamprou staat onder de lat, om maar enkele voorbeelden te noemen. En dan sluit misschien Gregory van der Wiel nog aan. Is het genoeg om degradatie te voorkomen?

ADO Den Haag

Een zeventiende plek, een Engelse coach en een leger huurlingen. Voordat corona toesloeg ging het moeizaam met ADO. Ook in de Hofstad mochten ze hun handjes dichtknijpen, toen de KNVB het seizoen definitief beëindigde. Degradatie noch nacompetitie, dus weer een seizoen eredivisievoetbal in het Cars Jeans Stadion. In het afgelopen half jaar verloor ADO zijn Haags gezicht. Lex Immers vertrok naar NAC Breda en Tom Beugelsdijk ging naar Sparta, en ook Tomas Necid vertrok. Misschien dat de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic de club richting de middenmoot kan stuwen? Of heeft hij te veel tijd nodig om alle nieuwe spelers (22) in te passen?

Volledig scherm Aleksandar Rankovic met Erik Falkenburg en Michiel Kramer van ADO Den Haag © Laurens Lindhout

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard staat aan de vooravond van een derde opeenvolgende seizoen in de eredivisie. De strijd om plek 16 was spannend. De Limburgers stonden daar, toen corona topvoetbal naar de achtergrond verdreef. Toch bleef de club verstoken van de nacompetitie of directe degradatie. Om een stap voorwaarts te maken volgens het motto ‘Nao Veure’ heeft de clubleiding niet stilgezeten. Zo kwamen Sebastian Polter, spits van Union Berlin, Ben Rienstra (ex-AZ) en Mats Seuntjens (ex-AZ) naar Zuid-Limburg. Krijgt hoofdtrainer Kevin Hofland de ploeg aan de praat?

Enquete Poll Wie degradeert rechtstreeks uit de eredivisie? RKC en ADO Den Haag

RKC en Fortuna Sittard

RKC en PEC Zwolle

RKC en VVV-Venlo

ADO Den Haag en Fortuna Sittard

ADO Den Haag en PEC Zwolle

ADO Den Haag en VVV-Venlo

Fortuna Sittard en PEC Zwolle

Fortuna Sittard en VVV-Venlo

PEC Zwolle en VVV-Venlo

RKC en Fortuna Sittard (22%)

RKC en PEC Zwolle (8%)

RKC en VVV-Venlo (22%)

ADO Den Haag en Fortuna Sittard (5%)

ADO Den Haag en PEC Zwolle (3%)

ADO Den Haag en VVV-Venlo (4%)

Fortuna Sittard en PEC Zwolle (2%)

Fortuna Sittard en VVV-Venlo (9%)

PEC Zwolle en VVV-Venlo (3%)

PEC Zwolle

PEC Zwolle stond vijftiende met eenzelfde puntenaantal, maar iets beter doelsaldo dan Fortuna Sittard, toen de KNVB een streep zette door het eredivisieseizoen. Onder John Stegeman pakte de club iets meer dan één punt per wedstrijd. De doelpunten kwamen voornamelijk van Reza Ghoochannejhad, Lennart Thy en Iliass Bel Hassani. Laten die laatste twee nu net vertrokken zijn uit Zwolle. Hun vervangers: Jesper Drost (Heracles Almelo) en Manchester City-huurling Slobodan Tedic. Daarnaast gaan Gustavo Hamer en Vito van Crooij ook hun voetbalgeluk elders beproeven. Zakt PEC verder in het moeras of houdt coach Stegeman zijn ploeg boven water?

VVV-Venlo

De minst scorende ploeg van de eredivisie en toch een dertiende plek voor VVV. Na een zeer zwakke start en het ontslag van Robert Maaskant kreeg Hans de Koning het op de rit in Venlo. Maar hoe zal het de ploeg komende jaargang vergaan? De clubleiding zat niet stil tijdens de transferperiode. Willem II-clubicoon Arjan Swinkels kwam naar de Koel, kind van de club Vito van Crooij keerde terug na twee jaar bij PEC Zwolle en Guus Hupperts wilde zijn voetbalgeluk na vier jaar België weer in Nederland najagen.

Weet u het: wie degradeert komend seizoen rechtstreeks uit de eredivisie?

Volledig scherm Arjan Swinkels ligt bovenop Freek Heerkens van Willem II. Thorsten Kirschbaum kan de bal pakken. © BSR Agency

