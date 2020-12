Welke Nederlandse wedstrijd van dit jaar is het meest memorabel?

Poll Wat was de meest memorabele wedstrijd van 2020? NAC Breda - PSV (2-0)

FC Groningen - PSV (0-1)

Excelsior - Almere City (4-6)

FC Groningen - PSV (1-3)

Sparta - AZ (4-4)

VVV-Venlo - Ajax (0-13)

Feyenoord - Wolfsberger AC (1-4)

Ajax - FC Utrecht (5-4) Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wat was de meest memorabele wedstrijd van 2020? NAC Breda - PSV (2-0) (2%)

FC Groningen - PSV (0-1) (2%)

Excelsior - Almere City (4-6) (2%)

FC Groningen - PSV (1-3) (1%)

Sparta - AZ (4-4) (23%)

VVV-Venlo - Ajax (0-13) (48%)

Feyenoord - Wolfsberger AC (1-4) (8%)

Ajax - FC Utrecht (5-4) (14%)

23 januari: NAC Breda - PSV (2-0)

Dé bekersensatie van afgelopen seizoen. NAC besliste de Brabantse derby in haar voordeel en stootte door naar de kwartfinale. Dat leek met een ontmoeting met AZ direct het eindstation, maar ook de Alkmaarders werden met 1-3 verslagen. Feyenoord had in de halve finale de laatste grote prooi moeten worden in de strijd om een finaleplek, maar de Rotterdammers schudden NAC wakker uit de bekerdroom: Feyenoord zegevierde in de Kuip op 5 maart met 7-1. Een paar dagen later werd het voetbal in Nederland maandenlang stilgelegd.

Lees ook Wat was de mooiste wedstrijd van dit jaar in het buitenland?

7 maart: FC Groningen - PSV (0-1)

Memorabel om het wedstrijdverloop of de treffer werd de editie op die zondagmiddag in maart niet, maar grote kans dat deze wedstrijd de komende jaren in menig voetbalquizje voorbij komt. Het duel tussen FC Groningen en PSV werd op Nederlandse bodem de laatste voordat het coronavirus de voetballerij in een stevige houdgreep hield. De eredivisie bevrijdde zich pas een half jaar na de ingelaste break. Ook goed om in het geheugen op te slaan: Denzel Dumfries was de laatste doelpuntenmaker in het pre-coronatijdperk.

Volledig scherm © BSR Agency

6 september: Excelsior - Almere City (4-6)

Nee, verstandig deden de supporters van Excelsior en Almere City er niet aan als ze besloten de eerste 25 minuten te laten schieten. De Keuken Kampioen Divisie-clubs hadden in dat korte tijdsbestek al zes (!) keer toegeslagen. Of de ploegen het daarna wat rustiger aan gingen doen? Bepaald niet. Uiteindelijk trok Almere City in de dolle achtbaanrit aan het langste eind. Tim Receveur schoot uiteindelijk de beslissende 4-6 op het bord.

13 september: FC Groningen - PSV (1-3)

Op zaterdag 12 september ging de eredivisie eindelijk weer van start, na zes maanden zonder competitief voetbal in Nederland. Op de eerste speeldag keek iedereen vooral uit naar de rentree van Arjen Robben op de Nederlandse velden, zestien jaar na zijn transfer van PSV naar Chelsea na het EK 2004. Waar iedereen al bang voor was gebeurde echter al snel. Robben moest na een halfuur al geblesseerd naar de kant met een spierblessure en werd vervangen door Tomas Suslov. PSV won door goals van Cody Gakpo (2x) en Donyell Malen met 1-3 bij het eredivisiedebuut van Roger Schmidt. Nog voor het eindsignaal klonk, zat een gefrustreerde Robben al thuis. Na deze valse start speelde Robben voorlopig nog maar 14 minuten, op 18 oktober tegen FC Utrecht. Van opgeven wil de 36-jarige linkspoot ui Bedum echter nog niets weten.

Volledig scherm © BSR Agency

4 oktober: Sparta - AZ (4-4)

Hoe vaak zal het wereldwijd gebeurd zijn dat een 0-4 voorsprong volledig werd weggepoetst? Waarschijnlijk had AZ het zich ook in het in slechtst denkbare scenario niet voor kunnen stellen, op bezoek bij Sparta. Teun Koopmeiners miste vlak voor het rustsignaal vanaf elf meter de kans op de vijfde treffer van de middag en zei na afloop dat hij daarmee de wedstrijd definitief had kunnen beslissen. Zijn gemiste strafschop bleek de wake-upcall voor Sparta. Gesteund door geblunder van Marco Bizot voltooide Sparta een spectaculaire remontada, met een fraaie treffer van Sven Mijnans als ultiem slotstuk.

Volledig scherm Sven Mijnans. © foto: Carla Vos

24 oktober: VVV - Ajax (0-13)

De gedoodverfde favoriet in dit rijtje. Ajax schoot, vooral na rust, alle records aan diggelen tijdens het bezoek aan VVV. Liefst dertien keer sloegen de Amsterdammers toe. De grote man in de ploeg van Erik ten Hag? Lassina Traoré, die vijf treffers voor zijn rekening nam. Pijnlijk: voor doelman Delano van Crooij werd het een middag om heel snel te vergeten. De sluitpost maakte voor het eerst dit seizoen zijn opwachting en kreeg met een abominabel VVV doelpunt na doelpunt om de oren.

29 oktober: Feyenoord - Wolfsberger AC (1-4)

Srdan Jovanovic doet er verstandig aan zich de komende jaren even niet in Rotterdam te vertonen. De arbiter groeide in een avond uit tot regionale boeman, door in de Kuip liefst driemaal de bal op de stip te leggen. Die discutabele penalty’s werden in het voordeel van Wolfsberger gegeven, om precies te zijn. Feyenoord ging in eigen huis kansloos onderuit en dat bleek de opmaat voor een dramatisch verlopen Europese campagne. De ploeg van Dick Advocaat verloor ook in Oostenrijk en werd zodoende uitgeschakeld in de Europa League.

Volledig scherm Een van de twee strafschoppen bij Feyenoord - Wolfsberger AC. © Pim Ras Fotrografie

16 december: Ajax - FC Utrecht (5-4)

Een bekerwedstrijd zoals een bekerwedstrijd behoort te zijn. De clash tussen Ajax en FC Utrecht bracht een ongekend spektakel, met negen goals. Twintig minuten voor tijd had FC Utrecht met een 3-4 voorsprong de beste papieren op een plek in de volgende ronde, maar Ajax boog het geheel volgens het krankzinnige scenario nog volledig om. Met een fraaie uithaal van afstand schoot Dusan Tadic de winnende treffer op het scorebord.

Volledig scherm Zakaria Labyad. © Pro Shots / Toon Dompeling