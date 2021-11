Welke eredivisiecoach heeft de Kistemaker-factor? ‘Hij was zo ongelooflijk eerlijk, duidelijk en hard’

‘M’n kamer uit, ongelooflijke slapneuker!’ Het is een zin die Hans Kraay jr. zich herinnert als hij zijn best doet om Simon Kistemaker te typeren. De voormalig trainer van onder meer De Graafschap, Telstar en Cambuur, dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden, sprak die woorden uit als een wisselspeler kwam vragen waarom hij niet in de basis stond. ,,Kistemaker vond dat je maar moest zorgen dat je bij de beste vijf spelers van het team hoorde, want die spelen bij iedere trainer”, vertelt Kraay, die onder hem speler was bij De Graafschap en een goede vriend werd. ,,Trainers moeten tegenwoordig altijd maar uitleggen waarom een speler gepasseerd wordt. Kistemaker legde helemaal niets uit. Hij hield alles simpel. Waren er nu nog maar trainers die het ook zo deden.”