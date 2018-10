Welke debutanten hebben bij Oranje uitzicht op (veel) meer?

Video Ook op zijn 71ste kijkt Hiddink ‘altijd iets naar voren’

17 oktober Voetbalnomade Guus Hiddink maakte overal ter wereld naam, vanmiddag streek hij neer op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht. Daar coachte hij zijn China onder 21 jaar, dat het doel heeft om de Spelen in Tokio te halen, naar een doelpuntloos gelijkspel tegen de beloften van FC Utrecht. ,,De Spelen? Dat is niet realistisch.”