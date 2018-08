Welke club pakt eerste prijs van het seizoen?

Papierwerk rond, Ci­ty-huur­ling Ilic eindelijk gepresen­teerd door NAC

3 augustus 24 uur voor de open dag heeft NAC aanvallende middenvelder Luka Ilic officieel gepresenteerd als versterking voor het seizoen 2018-2019. De 19-jarige Serviër heeft alle benodigde papieren, stempels en stickers binnen en is eindelijk in het bezit van een werkvergunning die het recht op verblijf en arbeid geven in Nederland.