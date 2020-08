Weg naar voorronde Champions League nog vol hobbels voor AZ

AZ begint over 2,5 week hoogstwaarschijnlijk aan de voorronde van de Champions League. Na drie verloren oefenwedstrijden tegen Nederlandse clubs speelt het team van trainer Arne Slot de komende week tegen twee Franse topploegen. ,,De focus ligt in deze fase nog op het fysieke gedeelte.”

Door Nik Kok

Om zich voor te bereiden op de belangrijke voorronde van de Champions League tegen Besiktas, Viktoria Plzen of Rapid Wien oefent AZ vanmiddag tegen de Franse nummer vier Lille. Daarna volgt met AS Monaco een andere topclub uit dat land om maar zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat nu al de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is.

Graag was AZ die oefenwedstrijden begonnen met een zo fit mogelijke selectie maar ondanks de minutieus voorbereidde hervatting na de coronaperiode kampt AZ met drie niet de minste blessuregevallen (Calvin Stengs, Myron Boadu en Ron Vlaar). ,,Ik zie eigenlijk gebeuren wat ik in andere competities heb gezien na die coronatijd. Dat er dus heel snel blessures ontstaan na zo’n periode. We hebben er alles aan gedaan om het te voorkomen en dan ben je verwonderd dat het toch kan gebeuren. We gaan natuurlijk precies na hoe het heeft kunnen gebeuren maar soms is het ook niet goed hard te maken. Je zag het ook bij Liverpool waar James Milner in de eerste wedstrijd uitviel. Na drie dagen hadden we dus al drie blessures, ik ben blij dat het niet in dat tempo is doorgezet haha.”

De basis

Drie keer al verloor AZ in de voorbereiding (van RC Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle) maar Slot maakt zich geen zorgen. Ook niet met het oog op de sterkere tegenstanders die het binnenkort gaat treffen. ,,De focus ligt in deze fase nog vooral op het fysieke gedeelte. Waar ik tevreden over ben is dat we in de twee wedstrijden, PEC Zwolle en Racing Genk, waarin we grotendeels met dezelfde basis stonden als vorig seizoen, net als het hele vorige seizoen achterin weinig hebben weggegeven. Dat is toch de basis.”

Volledig scherm © BSR Agency

Vorig seizoen was de voorbereiding perfect afgestemd op de voorrondes in de Europa League waarvan er drie werden doorstaan. ,,De weg naar groepsfase van de Champions League is ook nog lang maar dit is nog leuker dan vorig jaar want toen was het voor de Europa League. Nu voor een nog groter toernooi.”

En dan, als AZ het haalt is het nog afwachten met welke selectie de ploeg straks kans afvaardigen. De transferperiode sluit pas in oktober. ,,Dat is laat, ja”, zegt Slot. ,,Dat de transferperiode langer duurt daar kan je wat van vinden. De buitenwereld denkt dan al snel dat er hier spelers weggaan. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb het liefste dat ze blijven uiteraard.” Tot nu toe beschikt hij buiten Stijn Wuytens over nagenoeg dezelfde selectie als vorig seizoen. ,,Maar er zijn ook veel spelers verder dan ze vorig jaar seizoen. En er komen talentvolle jongens aan die we een kans willen geven. Die hopen zich net zo te kunnen ontwikkelen als jongens als Koopmeiners, Wijndal, Boadu en Stengs hebben gedaan. Je weet nooit hoe die ontwikkeling gaat verlopen. Die jongens die ik net noemde zijn international geworden. De enige manier om erachter te komen hoe de ontwikkeling van deze nieuwe talenten gaat verlopen, is door ze kansen te bieden.

