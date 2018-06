Weg naar FC Twente vrij voor Ted van Leeuwen

De 66-jarige Gelderlander verhuisde in 2016 van FC Twente naar Esbjerg. Van Leeuwen haalde trainer John Lammers en assistent Gonzalo Garcia naar de Deense club, die onlangs via de play-offs promotie naar de Superliga wist af te dwingen. ,,Ik heb een geweldige tijd gehad bij Esbjerg en dit was dan ook de moeilijkste beslissing ooit in mijn voetballeven'', aldus Van Leeuwen. ,,Soms komt er een aanbieding voorbij waar je geen 'nee' tegen kan zeggen.'' Ook Gonzalo Garcia stopt bij Esbjerg.



FC Twente ziet in Van Leeuwen een geschikte man om als technisch directeur de gedegradeerde club weer op te bouwen. 'Droomkandidaat' Fred Rutten was vanwege zijn baan als trainer bij Maccabi Haifa niet beschikbaar voor deze functie, maar gaat zich wel als lid van de raad van commissarissen inzetten voor 'zijn' club.