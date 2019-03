Weg met de hakjes en tierlantijntjes bij Oranje

Door Maarten Wijffels



Hoe snel de stemming en het sentiment in het voetbal kunnen omslaan, blijkt maar weer nu Nederland voor de tweede keer in korte tijd thuis speelt tegen Duitsland. De vorige keer was afgelopen oktober. Op de cover van AD Sportwereld stond toen vooraf in grote cijfers ‘1554’. Zoveel dagen wachtte Oranje al op een overwinning op een groot voetballand in een officiële wedstrijd. Te lang, vond iedereen.