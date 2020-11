Weer tegenvaller voor Feyenoord: Haps enkele weken niet inzetbaar

De afwezigheid van de 27-jarige Haps is opnieuw een flinke tegenvaller voor trainer Dick Advocaat, die doelman Justin Bijlow vanwege een voetblessure kwijt is tot de winterstop. De aanvallend ingestelde verdediger is dit seizoen één van de dragende krachten bij Feyenoord. Volgens Advocaat was de linkspoot zelfs rijp voor het Nederlands elftal.

Haps begon het seizoen als linksback, maar bleek na de terugkeer van Tyrell Malacia ook als linksbuiten - een positie die niet zijn voorkeur heeft - uit de voeten te kunnen. In de eredivisie en de Europa League was hij met vier goals in tien duels opvallend productief.

Haps bleef begin deze maand op eigen verzoek ook al eens langs de kant. Nadat hij niet helemaal okselfris uit de strijd met het Oostenrijkse Wolfsberger AC was gekomen, hield Advocaat hem in Emmen de hele wedstrijd op de bank.

De problemen bij Feyenoord lijken steeds groter te worden. Om uiteenlopende redenen moesten de Rotterdammer de laatste weken Luis Sinisterra, Nicolai Jørgensen, Leroy Fer, Robert Bozenik, Christian Conteh en Bijlow missen. Orkun Kökcü viel bovendien geblesseerd uit tijdens een oefenduel van Turkije en Malacia moest zich geblesseerd afmelden voor Jong Oranje.

Feyenoord hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. In de eredivisie spelen de Rotterdammers dit jaar nog zes keer. Daarnaast staan er voor de winterstop nog drie zware wedstrijden in de Europa League op het programma. Te beginnen volgende week donderdag in Moskou tegen CSKA.