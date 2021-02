Weer stap dichter bij Rode Duivels: Nederlander Struijk vraagt Belgische nationaliteit aan

De 21-jarige Nederlander is geboren in de Belgische plaats Deurne. Leeds nam Struijk begin 2018 over uit de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen kwam Struijk in de Premier League elf keer in actie, waarvan negen keer als basisspeler. In november verlengde de voormalige Nederlandse jeugdinternational zijn contract tot de zomer van 2024.