Weer blinkt een Bredanaar uit bij Willem II: ‘Ik ben me hier echt thuis gaan voelen’

De kop is eraf voor Willem II. In het openingsduel met de Diessense selectie (0-4 overwinning) eiste een debutant uit Breda de meeste aandacht op.

Bredanaars als Jean-Paul van Gastel, Ulrich van Gobbel en Virgil van Dijk excelleerden in het verleden al in het shirt van Willem II. Rick Zuijderwijk, die zaterdag zijn debuut bij de Tilburgse club maakte tegen de Diessense selectie (0-4 winst), zou zich zomaar in dat rijtje kunnen voegen.

De in april 18 jaar geworden aanvallende middenvelder trok de lijn van een goede trainingsweek door. In de hitte van Diessen liet hij zien hoe je met een bal kunt omgaan. De amateurs moesten een paar keer naar de noodrem grijpen om de technicus te stoppen. Dat leverde de openingstreffer van Daniel Crowley op, die een vrije trap prachtig binnenschoot. Zuijderwijk, begonnen bij JEKA en in 2010 overgestapt naar Willem II, mikte zelf een keer net voorlangs.

Ambities

Pas zaterdagmiddag kreeg hij te horen dat hij zijn debuut zou maken voor de Tilburgse club. Dat zat toch al krap in zijn middenvelders, omdat behalve Pol Llonch ook Atakan Akkaynak in Diessen ontbrak. Trainer Adrie Koster voegde een handvol spelers uit onder 19 aan de selectie toe. Zuijderwijk is voorlopig een blijvertje.

,,Ik hoop dat ik de rest van de voorbereiding bij de A-selectie kan blijven”, reageerde Zuijderwijk, die de spanning na het eerste balcontact al uit zijn benen weg voelde vloeien. ,,Ik heb geen vakantie gepland. Met een vriend ben ik een paar dagen naar Marrakesh geweest toen ik hoorde dat ik bij de A-selectie mocht aansluiten.”

De komende weken jaagt hij in Tilburg zijn ambities na. ,,Het ging goed voor mijn gevoel. Dat moet ik vasthouden”, zei Zuijderwijk, die een paar maanden geleden een contract voor 2,5 jaar tekende. Hij heeft dus nog twee jaar te gaan. Natuurlijk voelde hij als Bredase jongen aanvankelijk ook wel wat voor NAC, waar al zijn vrienden op de tribune zitten. ,,Maar ik zit al zo lang bij Willem II dat ik me er echt thuis ben gaan voelen.”

Vleugelspitsen

Zuijderwijk was in Diessen een prettige verrassing. Duidelijk werd dat Willem II zich ook geen zorgen hoeft te maken over de vleugelspitsen. In het tweede bedrijf eisten Che Nunnely en Mats Köhlert de aandacht voor zich op. De Duitser liep een voorzet van Nunnely in het doel en zorgde na een solo vanaf de middenlijn voor de 0-3. Nunnely schoot de vierde treffer binnen nadat hij al twee kansen had laten liggen.