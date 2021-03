SamenvattingBondscoach Frank de Boer bleef ook na de valse start in de WK-kwalificatie rustig. Hij wees na de 4-2 nederlaag tegen Turkije erop dat er nog negen duels te gaan zijn. ,,We vinden het verschrikkelijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan? Hopelijk gaan we nu geen punten meer morsen.’’

,,Turkije is samen met Noorwegen onze grootste concurrent voor de groepszege”, zei hij. ,,Juist tegen zo’n ploeg wil je natuurlijk met een zege beginnen. Zij waren dodelijk effectief. En wij hebben het niet goed gedaan. Er is geen man overboord en we hebben nog volop mogelijkheden om alles recht te zetten”, zei De Boer. ,,Maar zo wil je natuurlijk niet beginnen. We waren slordig in de passing en creëerden lang te weinig kansen. We hadden de bal in mijn ogen vaker moeten verplaatsen. Turkije verdedigde heel compact, dan lijkt het of wij niet agressief spelen. Maar de jongens hebben er niet met de pet naar gegooid.”

,,We kwamen in situaties waarin we niet moeten komen”, zei De Boer. ,,We claimen een handsbal en krijgen een paar seconden later de 1-0 tegen. Dan geven we een strafschop weg terwijl er nog voldoende mensen achter de bal staan”, doelde hij op een overtreding van Donyell Malen. ,,In het begin van de tweede helft sta ik nog met mijn assistent Dwight te praten. Ik kijk om en de bal ligt in het doel. Zo snel al. Dat mag natuurlijk niet.”

,,En zelfs bij een achterstand van 3-0 had ik nog het gevoel dat we gelijk konden spelen”, zei De Boer. “Als we maar minder slordig gingen spelen. Na de inbreng van Klaassen en De Jong vielen we aan met meer opportunisme. Maar Davy en Luuk maken ook de 3-1 en 3-2. Toen geloofde ik helemaal minimaal in een gelijkspel. Maar dan geven we het helaas toch uit handen.”

,,Begrijp me niet verkeerd”, zei De Boer. ,,Ik zoek echt geen excuses. Maar het is ook jammer dat er bij duels in de WK-kwalificatie geen videoscheidsrechter is. Die bal van De Ligt was echt over de lijn. De VAR en doellijntechnologie maken het spel toch eerlijker.”

Nieuwe doelman bij Oranje

Jasper Cillessen heeft tijdens de warming-up van het verloren uitduel van Oranje met Turkije (4-2) een knieblessure opgelopen. Bondscoach Frank de Boer verwacht niet dat hij op tijd fit is voor de komende wedstrijden tegen Letland en Gibraltar en gaat op zoek naar een andere keeper. Cillessen werd tegen Turkije vervangen door Tim Krul. Maarten Stekelenburg is de derde keeper van Oranje. ,,Ik heb drie uitstekende doelmannen”, zei De Boer. ,,Maar nu Jasper weg lijkt te vallen, wil ik natuurlijk niet het risico lopen dat we in de problemen komen. We gaan even kijken hoe we dit gaan oplossen.”

De Boer kan geen beroep doen op Kjell Scherpen, Justin Bijlow of Maarten Paes. Zij zijn met Jong Oranje actief in Hongarije tijdens de groepsfase van het EK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker Volledig scherm Bondscoach Frank de Boer. © AP