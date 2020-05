We hoorden Ruud Gullit keihard juichen in een leeg stadion

De buurvouw vroeg of het wel goed ging. Hoewel ik weet dat voetballen haar gestolen kan worden, zei ik wat me dwarszat. Hoe dat straks moet? Dat nieuwe eredivisieseizoen, te beginnen medio september? Sparta - Cambuur op een uitgestorven Kasteel. Feyenoord - Ajax voor nul toeschouwers. Voetballen zonder publiek moet zoiets zijn als neuken met een condoom.



Om misverstanden te voorkomen zei ik dat laatste niet tegen de buurvrouw. Zij is werkzaam in de theaterwereld en zag het probleem niet helemaal. Tot in detail legde ze uit hoe je met een beetje creativiteit een theaterzaal kunt vullen. Daar zijn ze in de cultuursector nu druk mee. De bezettingsgraad kan variëren, legde de buurvrouw uit. Boven de 35 procent wordt het link. Ze maakte het beeldend voor de sportjongen. Ze zei: dat virus doet aan verspringen, hè. Ik knikte. Ze was heel opgetogen over de plannen: een beetje inkomsten voor het theater, een beetje aandacht voor de acteurs - beter iets dan niets, zei ze.