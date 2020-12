Wat was de meest schokkende sportgebeurtenis van 2020?

Poll Wat was de meest schokkende gebeurtenis van 2020? Nederlandse sport maanden aan banden

Romain Grosjean ontsnapt uit vlammenzee

Badr Hari knock-out

Historische nederlaag Duitsland

Dood van Diego Maradona

Horrorcrash van Fabio Jakobsen

Aanslag op Virgil van Dijk

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

Helikoptercrash Kobe Bryant

Op 26 januari werd de sportwereld opgeschrikt door een dramatisch nieuwsbericht uit de Verenigde Staten. Voormalig NBA-grootheid Kobe Bryant was met zijn dertienjarige dochter Gianna verongelukt bij een korte helikoptervlucht in Californië. Bryant, die tussen 1996 en 2016 uitgroeide tot een legende bij de Los Angeles Lakers, kroonde zich onder meer vijf keer tot kampioen in de NBA en is een van de beste spelers die de NBA ooit heeft gehad. De Lakers besloten al na zijn afscheid als speler in 2016 nooit meer de door hem gedragen nummers 8 en 24 te gebruiken. Kobe en Gianna lieten Vanessa, Bianka, Natalia en Capri achter.

Rutte komt met dramatische boodschap

Geen profsport meer, zo kondigde minister-president Mark Rutte aan tijdens een van zijn eerste persconferenties in het teken van het coronavirus. Het betaald voetbal moest per direct worden gestopt, net als alle andere sport. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mochten pas een halfjaar na de verschrikkelijke mededeling weer opstarten. Het profvoetbal werd in de tweede coronagolf gespaard, terwijl alle andere sporten opnieuw aan banden werden gelegd. Zij hopen de competities kort na de jaarwisseling weer te mogen hervatten.

Grosjean komt met de schrik vrij

Volledig scherm De vlammenzee. © AP De vlammenzee waarin Grosjean vlak na de start in Bahrein belandde, zal menig Formule 1-fanaat de komende jaren scherp op het netvlies blijven staan. De Haas-coureur had een touché met Daniil Kvyat en werd richting de vangrail gelanceerd. Zijn bolide vloog in brand en brak in tweeën. De enkele jaren daarvoor nog zo bekritiseerde halo én de snelle handeling van Grosjean zelf redden zijn leven. De Fransman ontsnapte zelf uit zijn wagen en hield slechts brandwonden over aan de horrorcrash. Het leidde pijnlijk genoeg direct het afscheid van Grosjean bij Haas in, wiens contract niet werd verlengd.

Badr KO

106 zeges, waarvan 92 op knock-out. De koning van de KO, zo mag Badr Hari met recht worden genoemd. ,,Ga maar niet naar het toilet, want het wordt een korte partij”, hintte de zelfverzekerde Marokkaan voor zijn partij met Benjamin Adegbuyi op spektakel. Die beloofde knock-out kwam er, alleen was het de Roemeen die de fatale tikken uitdeelde en Badr naar de grond dwong. Badr moest de strijd al na drie ronden staken en beleefde een pijnlijke rentree in Ahoy.

Historische afgang Duitsland

Volledig scherm Philipp Max. © AP Voetbalstatistici moesten ver terugbladeren in de historische boeken van Duitsland, om te zien wanneer Die Mannschaft voor het laatst zo hard was onderuitgegaan als tegen Spanje. De Duitsers werden in de Nations League van de mat geveegd door La Roja: het werd in Sevilla liefst 6-0, waarmee de Duitse recordnederlaag uit 1931 (tegen Oostenrijk, red.) werd geëvenaard. ,,Een inktzwarte avond, alles ging mis”, sprak bondscoach Joachim Löw na afloop ontluisterd. Pijnlijk: de tegenstander van PSV-back Philipp Max, Ferran Torres, maakte een hattrick.

Diego Maradona overleden

,,God is dood”, waren de drie woorden die Marcos Senesi sprak tegen Feyenoord-assistent Zeljko Petrovic. Die uitspraak dekte perfect de lading van het plotselinge overlijden van Diego Armando Maradona, misschien wel de beste voetballer ooit. Maradona overleed op 25 oktober aan de gevolgen van een hartstilstand, waardoor met name Argentinië en Napels in diepe rouw belandden. Met de Argentijnse ploeg had Pluisje zich in 1982 tot wereldkampioen gekroond, bij Napoli hielp hij de club aan de nog altijd twee enige landstitels uit de clubhistorie. Zelden had de dood van een sporter zoveel impact als bij Pluisje.

Jakobsen ontsnapt aan de dood

Volledig scherm De crash in Polen. © AP Deze week vertelde Jakobsen nog uitgebreid over zijn horrorcrash tijdens de Ronde van Polen, die hem in augustus zelfs enkele dagen in kunstmatige coma deed belanden. Jakobsen probeerde bij de finish Dylan Groenewegen in te halen, die nipt van zijn lijn afweek en daarmee een drastische beslissing nam. Jakobsen knalde op topsnelheid in de hekken en moest zelfs vrezen voor zijn leven. Na een zware operatie is Jakobsen inmiddels weer rustig begonnen met fietsen. ‘Dader’ Groenewegen mag dat voorlopig in wedstrijdverband nog niet doen. Hij zit een negen maanden lange schorsing uit, die hij door de UCI kreeg opgelegd na zijn ‘onacceptabele actie’.

Horrortackle zorgt voor race tegen klok

Een moordaanslag. Zo werd de overtreding op Virgil van Dijk genoemd waardoor hij geblesseerd de strijd in de Merseyside Derby moest staken. Everton-doelman Jordan Pickford plantte zijn gestrekte been recht op de knie van Van Dijk, die daardoor zijn kruisband afscheurde en moet vrezen voor zijn EK-deelname met Oranje. De topverdediger van Liverpool is inmiddels verwikkeld in een race tegen de klok. Opvallend: Pickford werd niet bestraft voor zijn overtreding. Zowel de scheidsrechter als de VAR besloten geen strafschop en kaart te geven.

