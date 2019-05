Wat staat er woensdagavond nog op het spel?

Laatste speelrondeDe titelstrijd in de eredivisie werd gisteren al beslist, maar woensdagavond zijn de laatste negen wedstrijden van het seizoen. Wat staat er in de laatste speelronde nog op het spel?

Het kampioenschap

Ajax vierde het kampioensfeest gisteren al in de Johan Cruijff Arena, maar officieel is de 34ste landstitel nog niet voor de Amsterdammers. Ajax heeft drie punten voorsprong op PSV en het doelsaldo is veertien goals beter (+84 om +70), maar in theorie kan het dus nog misgaan. Ajax speelt woensdagavond uit bij De Graafschap, PSV thuis tegen Heracles Almelo.

De achtste plaats

Feyenoord is zeker van de derde plek (derde voorronde Europa League) en AZ wordt vierde (tweede voorronde Europa League), maar de nummers 5 tot en met 8 spelen binnenkort weer play-offs om een plek in de eerste voorronde van de Europa League. Vitesse, FC Utrecht en Heracles Almelo zijn al zeker van deelname aan de play-offs, maar de nummer acht is nog niet bekend. FC Groningen (uit bij FC Emmen) staat nu op 45 punten, Willem II (uit bij ADO Den Haag) heeft een punt minder. ADO staat op 42 punten en kan in theorie zelf ook nog achtste worden, maar moet dan ook nog acht goals goedmaken op FC Groningen.

De zestiende of zeventiende plaats

Dat Excelsior en De Graafschap play-offs tegen degradatie gaan spelen is al bekend, maar het is nog niet bekend tegen wie ze het moeten gaan opnemen. Excelsior staat nu op 30 punten, een punt meer dan De Graafschap. De nummer zestien speelt in de halve finale tegen de winnaar van Almere City - Cambuur. Als de halve finale wordt overleefd, wacht in de finale Sparta of TOP Oss. De nummer zeventien speelt in de halve finale tegen de winnaar van RKC - NEC. Daarna volgt de winnaar van Go Ahead Eagles - FC Den Bosch.

De topscorerstitel

De strijd om de topscorerstitel staat woensdagavond ook nog op het spel. Luuk de Jong gaat aan kop met 28 goals, maar de spits van PSV zal ongetwijfeld de hete adem van Dusan Tadic voelen. De Servische aanvaller staat nu op 26 goals. Tadic speelde dit seizoen tot op heden 2.819 minuten, De Jong ontbrak dit seizoen nog geen minuut bij PSV en staat dus op 2.970 speelminuten.

Alle minuten gespeeld

Net als Luuk de Jong ontbraken ook zijn teamgenoot Jeroen Zoet, Marco Bizot, Guus Til (beiden AZ), Alexei Koselev (Fortuna Sittard), Warner Hahn (sc Heerenveen), Sergio Padt (FC Groningen), Kjell Scherpen (FC Emmen) en Nils Röseler (VVV-Venlo) dit seizoen nog geen minuut.

De meeste assists

Het is ook nog spannend wie dit seizoen de speler wordt met de meeste assists achter zijn naam. Ajax-spelmakers Dusan Tadic en Hakim Ziyech staan nu allebei op 13 assists. Steven Bergwijn (PSV) en Nasser El Khayati (ADO Den Haag) staan allebei op 12 assists, Steven Berghuis (Feyenoord) op 11 assists.

Volledig scherm Hakim Ziyech en Dusan Tadic staan nu allebei op 13 assists. © BSR Agency

Het kaartenrecord

Tom Beugelsdijk kreeg gisteren tegen Feyenoord geen gele kaart, maar de verdediger van ADO Den Haag kan woensdagavond nog in de geschiedenisboeken komen. Beugelsdijk deelt het kaartenrecord (12 keer geel) nu nog met Guy Ramos (RKC, 2011/2012), Joeri de Kamps (NAC, 2014/2015) en Cristián Cuevas (FC Twente, 2017/2018).

Volledig scherm Tom Beugelsdijk in actie tegen Feyenoord. © BSR Agency

Het doelpuntenrecord van Ajax

Ajax kwam in het seizoen 1966/1967 tot 122 doelpunten, nog altijd het record van een club in de eredivisie. Nu staat de ploeg van Erik ten Hag op 115 goals. Ajax heeft woensdagavond in Doetinchem dus acht goals nodig om het record te verbreken.

Het doelpuntenrecord van de eredivisie