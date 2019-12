Wat is het profiel van de ideale aanvoerder?

Promes ontbreekt bij Ajax in thuiswed­strijd tegen Willem II

3 december Ajax kan vrijdagavond in de competitiewedstrijd tegen Willem II niet beschikken over Quincy Promes. De aanvaller heeft aan het uitduel met FC Twente van zondag een spierblessure aan zijn onderbeen overgehouden. Ajax meldt dat er de komende dagen meer duidelijkheid komt over de inzetbaarheid van Promes voor de komende weken.