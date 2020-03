Wat is er in hemelsnaam aan de hand met Ajax?

Pijntjes regeren

Dusan Tadic zal in de media nooit een medespeler afvallen. Zo zit de aanvoerder van Ajax niet in elkaar. Bovendien weet hij momenteel maar al te goed dat hij zelf ook niet het gewenste niveau haalt. Maar aan zijn dagelijkse arbeidsethos valt niet te tornen. Tadic is elke seconde van de dag in de weer om zijn lichaam maximaal te verzorgen. Om zich heen ziet de Servische aanvaller dat lang niet ­iedereen in de selectie dezelfde spirit heeft. Spelers zijn niet fit, waardoor het gewenste spel niet kan worden gespeeld.