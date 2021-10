Wat hangt Feyenoord boven het hoofd na aanval op delegatie Union Berlin?

Vitesse aast op stunt tegen ‘B-elf­tal’ Tottenham Hotspur

11:01 Vitesse krijgt vanavond hoog bezoek. Het grote Tottenham Hotspur, twee jaar geleden nog finalist in de Champions League, strijkt neer in Arnhem voor het derde duel in de Conference League. Kunnen de Arnhemmers stunten tegen de ploeg van Steven Bergwijn? De Nederlander staat in de basis, maar veel basiskrachten - onder wie Harry Kane, Ajax-beul Lucas Moura, Pierre-Emile Hojbjerg, Eric Dier, Heung-Min Son en Sergio Reguilon - blijven in Londen. Volg het duel vanaf 17.30 uur in ons liveblog.