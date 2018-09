Wat goed is, komt nóg sneller dan Seedorf

Door Daniël Dwarswaard



Het record van Clarence Seedorf als jongste Ajacied ooit? Dat zou nooit meer verbroken worden, toch? Wel dus. Ryan Gravenberch was 16 jaar en 130 dagen oud, toen hij zondag tegen PSV zijn debuut in Ajax 1 maakte. Seedorf was in 1992 zestien jaar en 242 dagen jong, destijds tegen FC Groningen.



Trainer Erik ten Hag greep de bekerpot gisteravond tegen de amateurs van Te Werve aan om de middenvelder te laten debuteren in de basis van het eerste elftal. De coach raakte onder de indruk tijdens de voorbereiding op dit seizoen. Zestien jaar, maar het postuur van een volwassen kerel. Precies zoals dat ook bij Seedorf was.



Natuurlijk ging het Gravenberch gisteravond makkelijk af tegen Te Werve. In de 82ste minuut smaakte hij zelfs het genoegen de 0-7 te scoren.