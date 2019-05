Wat brengen Sparta en RKC de eredivisie?

Sparta

Gevoel voor zelfspot valt ze niet ontzeggen, de supporters van Sparta. Ver voordat de verrassende promotie gisteravond een feit was op de Vijverberg, hieven zij in hun vak een lied aan dat het laatste decennium zo feilloos op hun gewelde lijven is geschreven. ,,In de nacompetitie is het altijd een feest. Een Spartaan kan het weten, hij is er geweest.” Vier keer lukte het namelijk niet, een finale winnen in de nacompetitie. Gisteravond, tegen De Graafschap, eindelijk wel. En daarmee keert Sparta terug op het niveau waar het thuishoort. Neem alleen al het oude Kasteel, de Sparta-Mars en het klassieke rood/witte shirt; dat is eenvoudigweg eredivisiewaardig. En ook in voetballend opzicht is de ploeg van Henk Fraser een aanwinst voor het hoogste niveau. Met dank aan de jeugdopleiding, die jaarlijks vruchten af blijft werpen, hebben de Spangenaren voetballers in huis voor wie toeschouwers naar het stadion komen. Denk bijvoorbeeld aan Abdou Harroui, Deroy Duarte, Halil Dervisoglu, Ragnar Ache en mogelijk Laros Duarte. Laatstgenoemde wil bij Sparta blijven, maar ligt nog voor een jaar vast bij PSV. Het geraamte voor het komende seizoen staat niettemin. Opgeteld met de vier á vijf directe versterkingen die technisch manager Henk van Stee erbij gaat halen, zouden de rood/witten zomaar eens kunnen gaan verrassen. Nu alleen nog dat kunstgras eruit. Helaas voor de voetballiefhebbers speelt Sparta in elk geval komend seizoen nog op die door spelers zo gehate plastic grassprieten.

RKC

Vraag een willekeurige voetballiefhebber wie hij liever in de eredivisie ziet, Go Ahead Eagles of RKC? Grote kans dat de meesten voor de rauwe volksclub uit Deventer kiezen. De waarheid is echter dat de Brabanders, na de zeldzaam maffe onderlinge finalewedstrijd in de Adelaarshorst, terugkeren op het hoogste niveau.



Tja, er valt heus van alles aan te merken op RKC. Dat het stadion nooit vol zit bijvoorbeeld, zelfs niet in de finaleronde van de play-offs. Dat de entourage tijdens wedstrijden er soms doet denken aan de zondagmiddagen bij oma thuis. Of dan het toch wat onhandig aan reist voor supporters, zo’n stad zonder treinstation. En toch: de club uit Waalwijk heeft óók zijn pluspunten. En die pluspunten zitten ‘m met name in de mensen die samen RKC vormen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld is er zo een. Hoogstpersoonlijk -en met dank aan de Frenkie-miljoenen- heeft hij ervoor gezorgd dat de kunstmat in het Mandemakers Stadion na de zomer plaatsmaakt voor natuurgras.



Coach Fred Grim is al net zo’n belangrijke pijler in de organisatie. Onder de drievoudig bondscoach voetbalt RKC - afgelopen seizoen nog de nummer achttien van de eerste divisie (!) - ronduit fris, aanvallend en verzorgd. En dat laatste is weer te danken aan onder anderen Stijn Spierings (overgekomen van Sparta), Emil Hansson (de speler die de Brabanders nog een jaar hopen te huren van Feyenoord) en Anas Tahiri. Met deze straatvoetballers zijn de geel/blauwen voor geen enkele tegenstander bang. Niet voor Go Ahead, bleek gisteren en zaterdag. En niet voor Excelsior, door RKC genadeloos teruggeduwd naar de eerste divisie.



Of de Brabanders die attitude straks ook uitstralen wanneer Ajax, Feyenoord en PSV langskomen in ‘Wolluk’? Routinier Henrico Drost kent geen enkele twijfel: ,,We gaan er elke week een heksenketel van maken in Waalwijk.”