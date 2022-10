Was Haarlem getuige van grootste stadionramp ooit? ‘Hoogepunt als voetballer bleek dieptepunt als mens’

40 jaar geledenHet hoogtepunt uit de clubgeschiedenis van HFC Haarlem was de zwartste bladzijde voor Spartak Moskou. Precies 40 jaar geleden kwamen bij een UEFA Cup-duel tussen beide clubs zeker 66, maar waarschijnlijk nog veel meer Russen om bij de Loezjniki-ramp, door de Sovjets lang verzwegen. ,,Pas bij de reünie drong echt tot ons door wat we daar in hemelsnaam meegemaakt hebben.’’