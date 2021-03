Warner Hahn mag voor Suriname keepen

Samenvatting Vitesse hoopt op fans bij bekerfina­le in De Kuip: ‘We kijken naar eventuele mogelijkhe­den’

3 maart Vitesse hoopt dat op zondag 18 april supporters het stadion in mogen bij de bekerfinale in De Kuip. De Arnhemse club, die zich dinsdag plaatste voor de eindstrijd door VVV-Venlo met 2-0 te verslaan, weet echter dat het daarvoor afhankelijk is van versoepelingen van de overheid.