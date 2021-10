Warmerdam: ‘Goed dat we laten zien dat ze niet onverslaanbaar zijn’

Twee spelers die uit de jeugdopleiding van Ajax komen, beslisten uiteindelijk het duel in het voordeel van FC Utrecht. Het was invaller Quinten Timber (veertig wedstrijden voor Jong Ajax) die linksback Django Warmerdam (52 duels voor Jong Ajax) bereikte. Warmerdam haalde hard en diagonaal uit en zorgde daarmee voor een sensatie.

,,Als ik mijn eerste voor Utrecht maak, dan maar hier”, zei de 25-jarige Warmerdam na afloop van Ajax – FC Utrecht (0-1) met een lach van oor tot oor. Met zijn winnende doelpunt diende hij Ajax pas de tweede tegentreffer in de eredivisie toe. Voor Warmerdam was het ook een opsteker. ,,Vorig jaar heb ik niet gescoord, maar ik ben natuurlijk wel een aanvallende back. Vorig jaar vond ik mijn rendement te laag en daar wil ik dit jaar aan werken. Maarten Paes (keeper, red.) zei ook tegen me dat ik wat vaker moet schieten. Misschien moet ik maar vaker naar hem luisteren.”

Met zijn doelpunt kreeg hij een volgepakte Johan Cruijff Arena stil. ,,Het is wel speciaal omdat ik hier gevoetbald heb, al is het wel een tijdje terug. Het is iets dat afgesloten is, maar het blijft een mooi gevoel om hier te scoren.”

Volledig scherm Remko Pasveer is kansloos op een schot van Django Warmerdam. © ANP

Warmerdam, die niet de uitblinker van de dag werd door de hoofdrol van doelman Paes, voelde tijdens de wedstrijd geleidelijk dat er wat te halen viel in Amsterdam. ,,Het begint allemaal met passie en strijd, én in de wedstrijd blijven. Met vlagen kwamen we er goed onderuit en dat was ook wat we van tevoren hadden afgesproken. Ergens in de tweede helft begint dan het gevoel te leven dat er kansen liggen. Ze komen met veel man naar voren, dan kan je in de omschakeling kansrijk zijn en dan moet je dat snel doen. Dat deden we.”

Zo’n zege van een subtopper geeft de door Ajax gedomineerde eredivisie een nieuwe dynamiek, vindt ook Warmerdam. ,,Ze staan er bekend om dat ze thuis bijna alles winnen. Wij wisten ook wel wat ze de afgelopen tijd hebben neergezet, dat ze nauwelijks punten verliezen. Dan is het als Utrecht zaak om in de wedstrijd te blijven en te hopen op een resultaat. Een 0-0 gelijkspel zou dat ook kunnen zijn, al kom je daar uiteindelijk nooit voor. Nu winnen we zelfs nog. Het is goed dat wij hebben laten zien dat ze niet onverslaanbaar zijn.”

Volledig scherm © ANP