Wanneer begint de tweede transferperiode? KNVB kijkt voor die beslissing naar buitenland

De zomerse transferperiode van twaalf weken eindigt normaal gesproken in de meeste Europese landen op 31 augustus. Door de coronacrisis is echter alles anders. Sommige landen, zoals Nederland, hebben het seizoen vroegtijdig beëindigd en andere landen hebben gekozen voor een herstart van hun competitie na een coronapauze van drie of vier maanden. Daardoor schuift voor die landen het begin van de zomerse transfertermijn op. In Duitsland en Spanje zit de competitie er inmiddels op, de Engelse Premier League eindigt deze week en de Serie A in Italië volgende week.

Toestemming

De KNVB wil het tweede deel van de overschrijfperiode in ieder geval daarvoor laten beginnen, zodat AZ eventuele aankopen ook in de Champions League kan opstellen. Of de markt begin augustus of half augustus weer opengaat, wordt binnenkort besloten. Spelers die tussen beide transferperiodes van club wisselen, kunnen gewoon meetrainen met hun nieuwe werkgever. In principe mogen ze ook meedoen aan oefenwedstrijden, al wil de KNVB daar nog wel duidelijkheid over krijgen van de FIFA. Spelers die na het eerste deel van de transferperiode van club wisselen, mogen pas voor hun nieuwe werkgever officiële wedstrijden gaan spelen als het tweede deel van de periode is begonnen.