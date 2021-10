Wangedrag voetbalfans houdt aan, 'dit geweld moet stoppen’

Ook dit weekend houdt het wangedrag van voetbalfans in stadions in heel Nederland aan. Twee wedstrijden werden (tijdelijk) stilgelegd vanwege onrust op de tribunes. En bij Heracles - Ajax gingen supporters van beide teams in het stadion met elkaar op de vuist.

Geweld en overlast in en rond de Nederlandse voetbalstadions is de afgelopen weken sterk toegenomen. Dieptepunten waren de grote rellen na afloop van NEC-Vitesse, het belagen van bestuursleden van Feyenoord-tegenstander Union Berlin en het gedwongen opstappen van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij werd thuis bedreigd door aanhangers van zijn eigen club.

ME op het veld

Ook dit weekend wordt tot nu toe gekenmerkt door incidenten. Vrijdagavond braken rellen uit in het MVV-stadion in Maastricht tijdens de de Limburgse derby MVV - Roda JC in de eerste divisie. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid door toeschouwers. De scheidsrechter zag zich genoodzaakt om de wedstrijd na veertig minuten stil te leggen en de ME moest het stadion inkomen om de orde te herstellen. Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond doordat relschoppers onder meer stoelen en borden naar hen gooiden. Tien verdachten zijn gearresteerd.

Dat de ME het stadion in moet komen, is uitzonderlijk. In principe is een voetbalclub zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion.

Volledig scherm De ME op het veld nadat de wedstrijd MVV-Roda JC is gestaakt. © ANP

Bekers op het veld

Zaterdag werd de wedstrijd Excelsior - FC Eindhoven, eveneens in de eerste divisie, tijdelijk stilgelegd door de scheidsrechter. Er werden bekers bier naar het veld gegooid. Omdat de stadionspeaker niet tijdig omriep dat dat moest stoppen, staakte de arbiter de wedstrijd. Daarna kwamen er ook twee supporters het veld op. De wedstrijd werd uiteindelijk wel uitgespeeld.

Quote In de tweede helft heeft een groep Ajax-supporters provoce­rend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Reactie van Heracles Almelo

Volledig scherm Politie en stewards proberen een verdere confrontatie tussen aanhangers van Heracles en Ajax te voorkomen. © ANP Ook zaterdagavond werd er gevochten op de tribune van het stadion van Heracles, tijdens de wedstrijd tegen Ajax. Aanhangers van beide ploegen gingen met elkaar op de vuist. Er is opgetreden door stewards en politie. Heracles zegt het opstootje te betreuren. ,,Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajax-supporters, die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop”, stelt Heracles in een verklaring. Na de wedstrijd waren er buiten het stadion ook nog ‘enkele schermutselingen', meldt de club.



Drie mannen (twee van 23 en een van 24) uit Almelo zijn gisteravond aangehouden vlak na de wedstrijd buiten het stadion van Heracles in Almelo. Twee zijn opgepakt voor openlijke geweldpleging, een vanwege belediging van een agent, aldus een woordvoerder van de politie. De politie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en sluit meer aanhoudingen van supporters van beide clubs niet uit. Het duel in Almelo eindigde in 0-0.

Spoedoverleg

Eerder dit weekend werd al bekend dat de zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, maandag bijeen komt voor spoedoverleg. Burgemeester van Breda Paul Depla, die namens de burgemeesters van de speelsteden aanschuift bij de werkgroep, laat weten: ,,Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden. Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water.”

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdag al over ‘gewelddadig crimineel gedrag’. Hij sprak met de Maastrichtse burgemeester Penn en de politie. ,,Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven.‘’ Hij kondigde aan snel in gesprek met de KNVB te gaan over de rellen van de afgelopen weken.

Experts breken zich het hoofd over de stijging van het voetbalgeweld. Waar de een denkt dat het een corona-effect is omdat fans weer even moeten wennen hoe ze zich in het stadion moeten gedragen, denkt de ander dat er sprake is van een toenemende sociale onrust en we het ergste nog moeten krijgen.

Vijf wedstrijden

Zondag staan er nog vijf wedstrijden in de eredivisie op het programma, waaronder de Rotterdamse stadsderby Sparta- Feyenoord.