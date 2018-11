Waarschijnlijk geen basisplaats Van Persie: ‘Hoop dat hij zondag bij de groep is’

Door Mikos Gouka



,,Robin is fitter geworden’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik hoop dat hij zondag deel kan uitmaken van de groep. Dat zien we zaterdag.’’



Ook verdediger Eric Botteghin is een groot twijfelgeval. De Braziliaan verliet eerder in de week de training en lijkt de race tegen de klok te gaan verliezen. ,,Het gaat niet heel erg goed met hem’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Voor zondag is hij echt een twijfelgeval. Hij had een momentje op de training. Niet eens tijdens een duel, maar meteen in de warming-up. Het is niet eens een spier, maar iets hindert hem om alles mee te doen.’’