Waarom zou ook Feyenoord niet aan een gouden infuus moeten hangen?

Op de website van Feyenoord verscheen gisteren een bericht over de voortgang rond ‘externe investeerders’. Er stond niet heel veel in, behalve dat de club in zijn zoektocht gaat samenwerken met een investeringsbank (iets wat mij persoonlijk nogal wiedes lijkt).



Feyenoord verlekkerde de boel met wat ver­gezichten over grote ambities, maar concreter dan een zogenoemde ‘volgende fase’ werd het allemaal niet echt.



Gelukkig maakte dat ene droge berichtje al snel een heerlijke storm los van optimisme, diepe verontwaardiging, hoop, cynisme, vrolijkheid en pure ergernis. Dat is nu eenmaal wat Feyenoord is: een microkosmos van kleine en grote emoties. Gooi een kiezeltje in de vijver en prompt krijg je een golfslagbad.