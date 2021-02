Waarom Tadic ruzie zocht met Dumfries: ‘Weglopen? Dat zit niet in mijn karakter’

Net als Tadic kookte ook Dumfries van woede. De PSV’er zei dat Tadic hem beledigde met teksten over zijn moeder. De Ajacied had een andere lezing van het opstootje: ,,Ik krijg een penalty en pak de bal en dan komen drie PSV'ers naar me toe die het veld kapot proberen te maken en proberen een gat in de grond maken. Hij zegt tegen mij dat ik een pussy ben, dat ik geen leider ben en dat ik zal missen. Als je dan scoort, zeg je niet even rustig: ‘Ooh, bedankt dat je dat zei'.”



Of Tadic beter weg had kunnen lopen na zijn goal? ,,Weglopen? Nee, dat zit niet in mijn karakter. Hij zegt dat ik een pussy ben, dat ik geen leider ben. Als hij dat tegen mij zegt, dan zeg ik iets terug. Hij wil een spelletje met mij spelen en dat is niet goed van hem. Ik heb meer ervaring dus ik weet beter dan hij hoe ik mijn eigen spel kan blijven spelen. Ik heb veel respect voor hem. Hij is een van de beste rechtsbacks van Nederland en ook van het nationale team, maar als hij mij van alles zegt, zeg ik hem wat terug.”



De Ajax-captain sprak bovendien over het matige spel van zijn eigen ploeg: ,,Het was zeker niet mooi. Het veld was héél slecht en moeilijk te bespelen. PSV heeft ook gewoon een goede ploeg met een goede trainer dus het was een moeilijke wedstrijd, maar onze ploeg heeft een sterke mentaliteit. We zijn weer teruggekomen.”