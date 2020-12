Waarom Ruud Gullit blij wordt van de nieuwe kandidaten op de trainerscursus

Door Sjoerd Mossou



,,Geweldig’’, vindt Ruud Gullit, wanneer de oud-voetballer een blik werpt op de tien cursisten voor de hoogste trainerscursus. De helft van de deelnemers heeft een niet-westerse achtergrond, een hoger percentage dan ooit. Gullit is lid van de commissie Mijnals, de werkgroep die diversiteit binnen de KNVB moet bevorderen.



,,Of het nou een bewuste keuze is of niet, het laat in elk geval zien dat er met een wat ruimere blik naar de kandidaten wordt gekeken’’, aldus Gullit. ,,Daar word ik wel vrolijk van, want we hebben daar als commissie ook veel over gesproken met de KNVB. Maar nog belangrijker is dat de trainerscursus in bredere zin toegankelijker wordt dan hij is.’’