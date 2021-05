Waarom op zijspoor geraakte Guus Til nu wél naar Feyenoord wil

Door Mikos Gouka



De naam Guus Til viel al eerder in de Kuip. Dick Advocaat had tijdens de winterstop van zijn eerste seizoen behoefte aan een extra middenvelder en wist dat Til in Moskou op dood spoor was geraakt. Tot een serieus gesprek kwam het niet eens, de middenvelder zag in die fase van zijn loopbaan een terugkeer naar de eredivisie nog niet zitten.