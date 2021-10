Waarom oktober de maand van de waarheid is voor Ajax, PSV en Feyenoord

Nu komen echte graadmeters voor Ajax

Leuk en aardig, die eerste maanden waarin Ajax meteen door de eredivisie en Champions League denderde, maar tot het ingaan van de volgende interlandperiode zal pas echt blijken waartoe trainer Erik ten Hag met zijn ploeg in staat is. Met dertig treffers in acht duels hield de weerstand op nationaal niveau niet bepaald over, ondanks averij tegen het dappere FC Twente en FC Utrecht. In de Europese koningsklasse had Ajax geen kind aan Sporting Lissabon (1-5) en Besiktas (2-0).