Waarom is er in deze bekerronde nog geen VAR?

Waarom is er gekozen om de VAR pas in te zetten tijdens de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker en niet al eerder?

,,Dat we de VAR vanaf de kwartfinales in het TOTO KNVB-bekertoernooi inzetten, heeft vooral te maken met het operationele aspect. In de eerste fase van het toernooi zitten er bijvoorbeeld nog veel amateurclubs in het toernooi, waar we met busjes naartoe zouden moeten. Dat is omdat die clubs, in tegenstelling tot de stadions van de BVO’s, geen directe verbinding met het ARAG KNVB Replay Center hebben. Zo hebben we veel meer VAR’s nodig, Daarom is ervoor gekozen om de VAR pas vanaf de kwartfinales in te zetten.”