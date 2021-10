Waarom in geest van Cruijff niet een vliegende keep tegen Gibraltar?

Feyenoord verliest in Arnhem door defensieve fouten, strijdend Vitesse eindigt met negen man

3 oktober Feyenoord had bij winst in Arnhem in verliespunten voorbij Ajax kunnen gaan, maar de Rotterdammers verslikten zich in Loïs Openda van Vitesse: 2-1. De 21-jarige aanvaller uit Luik strafte fouten van Marcos Senesi en diens vervanger Lutsharel Geertruida af. De zuivere speeltijd in Arnhem bedroeg slechts 49 minuten, terwijl er na 105 minuten werd afgefloten door scheidsrechter Serdar Gözübüyük.