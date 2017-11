'Waarom ik zo populair was? Poeh, ik was een teamspeler'

Stefan PetterssonOud-prof Stefan Pettersson, 54 jaar inmiddels, behoort nog altijd tot de meest populaire Ajacieden. Hij is uitgesproken over zijn vak als zaakwaarnemer waar hij mee stopt om teammanager van het Zweedse nationale team te worden. Vandaag wordt zijn biografie gepresenteerd in Amsterdam.

Door Daniël Dwarswaard

Volledig scherm Stefan Pettersson. © VI Images / VI Stefan Pettersson klimt op de bruine stoeltjes van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij oogt nog altijd fit en scherp. De roodblonde haren zijn langer dan tijdens zijn voetbalcarrière. Wel loopt hij wat moeilijk: rugklachten die uitstralen naar het been. Gaat wel weer over, zegt hij. Pettersson kijkt naar het veld. Nee, voetballen doet hij niet meer. Althans, niet wekelijks. Die verdomde knie, hè.



De laatste keer dat Pettersson in dit stadion was, kan hij zich niet eens meer herinneren. Hij kijkt om zich heen en ziet dat de plek waar hij zoveel bijzondere wedstrijden speelde voor Ajax danig is veranderd. De capaciteit is gehalveerd, Ajax heeft er al ruim twintig jaar niet meer gevoetbald - op een bekerwedstrijdje tegen de amateurs van JOS Watergraafsmeer na. Er staan tegenwoordig geen doelen en ook geen cornervlaggen meer.

Toen Pettersson - Ajacied van 1988 tot 1994 - hier Europese duels speelde, kleurde het stadion rood van het Bengaalse vuurwerk. Pas als de rook was weggetrokken, zag hij de supporters op de tribune. Pettersson, nog altijd in bijna perfect Nederlands: ,,Het blijft bijzonder om hier te zijn. Nostalgie.''

Quote Ik had zoveel pijn. Ik denk dat een bevalling minder pijnlijk is. O, nu moet ik oppassen, hè. Stefan Pettersson.

Hij gaat met zijn ogen de hoeken van het veld af en wijst dan. ,,Daar lag ik, ja.'' Het was de UEFA-Cupfinale van 1992: Ajax-Torino. Pettersson heeft de bal bij de cornervlag als Roberto Policano als een gek inkomt. De arm van Pettersson schiet uit de kom. Terwijl zijn ploeggenoten na afloop feestvieren op het veld, ligt de Zweedse spits in een ziekenhuis. De huldiging op het Leidseplein maakt hij, zwaar onder de pijnstillers, nog net mee. ,,Gek genoeg is dat toch mijn eerste herinnering aan dit stadion. Ik had zoveel pijn. Dat heb ik nooit in mijn leven meer gevoeld. Ik denk zelfs dat een bevalling minder pijnlijk is. O, nu moet ik oppassen, hè.''

Slecht geheugen

Het was ook hier waar Pettersson zijn honderdste en laatste doelpunt voor Ajax maakte. Lachend: ,,Een heel lelijke tegen Heerenveen. Had eigenlijk niet mogen tellen. Eigenlijk wist ik het helemaal niet meer. Ik heb een slecht geheugen als het om mijn carrière gaat. Daarom was het wel handig dat ik werd benaderd om een biografie (geschreven door journalist Mike van Damme) te maken. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik sta niet zo graag op de voorgrond, dat weten jullie misschien nog wel. Maar dit was een mooi moment om mijn geheugen op te frissen. En voor de jongens op de tribune is het misschien wel leuk.''

Quote Ik sta niet zo graag op de voorgrond, dat weten jullie misschien nog wel. Stefan Pettersson

Volledig scherm © Marcel Wagena000 Een biografie dus, mét een voorwoord van zijn oude trainer Louis van Gaal. Toen Pettersson dat las, raakte hij geëmotioneerd. ,,Toch wel, ja. Louis had mooie woorden over voor mij. Bij Louis weet je ook zeker dat hij het meent. Anders begint hij niet aan zo'n stukje.''



Stefan Pettersson is een naam die bij Ajacieden vanaf 35 jaar een nostalgisch gevoel oproept. Geen pure doelpuntenmaker, maar meer een aangever, een kaatser. In zekere zin staat hij symbool voor het begin van een mooie periode waarin Ajax weer prijzen won. Het tijdperk-Van Gaal. Al vertrok Pettersson zelf vlak voor hét hoogtepunt: de Champions League-winst in 1995.

Nu werkt Pettersson als zaakwaarnemer. Al is dat een term waarvan hij eigenlijk misselijk wordt. Liever noemt hij zichzelf spelersbegeleider. ,,Aan zaakwaarnemer of agent kleeft een negatief imago. In Zweden speelt dat heel erg. Het beeld van de buitenwereld is: het zijn allemaal zakkenvullers. En het erge is: dat beeld komt natuurlijk ergens vandaan. Er zijn ook te veel begeleiders met dollartekens in hun ogen. Die jongens knettergek maken als ze even op de bank zitten. Schei uit. Dat geeft me een heel slecht gevoel.''

Quote Ik was boos, maar ik kan nooit lang boos zijn, hoor. Stefan Petterson

Het is een bikkelharde wereld bovendien. Pettersson begeleidt zo'n twintig in Nederland onbekende Zweedse voetballers. De Zweedse topspeler Emil Forsberg, international en uitkomend voor RB Leipzig, was jaren terug één van zijn pupillen. ,,We hadden een mondeling akkoord over een verdere samenwerking. Maar hij liep plots naar een ander. Dat heeft me echt pijn gedaan. Ik was boos, maar ik kan nooit lang boos zijn, hoor. Het is nu niet zo dat ik die jongen iets misgun.''

Leo Beenhakker

Te lief, vond ook zijn voormalig trainer Leo Been-hakker bij Ajax, die Pettersson overigens wel waardeerde. ,,Dat hoor ik wel vaker. Maar ik ga altijd uit van het goede in de mens. En ik heb in mijn leven geleerd om jezelf niet te veranderen. Ik ben altijd dicht bij mezelf gebleven. En dat bevalt me tot de dag van vandaag prima. Je persoonlijkheid kun je niet veranderen. Dat gaat vroeg of laat fout.''

Waarom houdt hij het al jaren vol als spelersbegeleider als die wereld hem ook treurig stemt? ,,Omdat ik het op mijn eigen manier deed. Zoals ik dat ook als voetballer deed. Jongens vanaf hun vijftiende jaar bijstaan en raad geven. En hen dan uiteindelijk zien debuteren bij hun clubs. Dat gaf me altijd voldoening. En dat won het van de negatieve kanten.''

U merkt het. Pettersson praat in de verleden tijd als het om zijn werk als spelersbegeleider gaat. Vanaf 1 januari stopt hij ermee. Hij wordt teammanager van het Zweedse elftal, dat zich volgende week via een play-off met Italië hoopt te plaatsen voor het WK aankomende zomer in Rusland. Ja, zij wel.

Volledig scherm Stefan Pettersson. © Soenar Chamid/ Hollandse Hoogte

Was hij het wereldje dan toch zat? ,,Nou, het is eigenlijk een combinatie van factoren. Als ik nog een andere stap in mijn carrière wilde maken, moest ik het nu doen, hè. Over tien jaar kan ik al met pensioen, joh. Ik werd benaderd door de bond. Dan ga je nadenken. Dit lijkt me weer een mooie andere kant van het voetbal. Hopelijk plaatsen we ons voor het WK en krijg ik het druk.''

Pettersson is graag in Amsterdam. Ajax ziet hij gemiddeld drie keer per jaar voetballen in het stadion. In 'zijn' Stockholm zat hij vanzelfsprekend op de tribune toen Ajax in mei de finale van de Europa League verloor van Manchester United. Als hij in Amsterdam is, gaat hij op sportcomplex De Toekomst koffie drinken met technisch directeur Marc Overmars. En dan gaat het over vroeger, maar als vanzelfsprekend ook over talentvolle spelers in Zweden. ,,Ik houd mijn ogen wel open voor Ajax. Want het zou mooi zijn als er straks weer een Zweed in Amsterdam speelt. Waarom? Omdat ik weet hoe mooi het kan zijn.''

Teamspeler