Waarom Ihattaren niet meegaat naar het EK met Jong Oranje

,,Het was zeker een moeilijke keuze. Mo stond ook niet voor niets op de voorlopige lijst. Maar hij heeft nog niet eerder bij Jong Oranje gespeeld”, stak Van de Looi van wal over de veelbesproken PSV-speler die de opvallendste afwezige is in zijn EK-selectie. ,,Zondag en maandag stromen de jongens binnen. Maandag is er een training en een reisdag. In Hongarije trainen we dinsdag nog een keer en dan moeten we er tegen Roemenië woensdag staan. Dus we hebben heel korte tijd om ons voor te bereiden. Dan geef je ook de voorkeur aan spelers die weten hoe het werkt, al met ons gespeeld hebben en bekend zijn met speelwijze.”

Van de Looi somde vervolgens een handvol aanvallers en aanvallende middenvelders op die de schifting wel overleefden, ook omdat zij (een deel van) de EK-kwalificatie meemaakten: Noa Lang, Ferdi Kadioglu, Javairo Dilrosun, Cody Gakpo, Dani de Wit. ,,We zijn sterk vertegenwoordigd en uiteindelijk is de keuze op anderen gevallen dan op Mo", aldus Van de Looi, die PSV-coach Roger Schmidt zondag nog sprak maar benadrukte zelf de knoop te hebben doorgehakt.

Ihattaren werd voor de kraker tegen Ajax eind vorige maand om disciplinaire redenen uit de selectie gehouden. Vervolgens ontbrak de behendige spelmaker in de voorselectie van het grote Oranje. De verwachting was dat Van de Looi hem daarom op zou nemen in zijn EK-groep. De bondscoach heeft geen plek voor de linkspoot, die anderhalf jaar geleden nog met Ronald Koeman poseerde met een Oranje-shirt, nadat hij een interlandcarrière met Nederland prefereerde boven Marokko.

Of de KNVB daarom geen morele verplichting had naar Ihattaren en met het passeren de kans vergroot dat hij alsnog voor Marokko kiest? ,,Er komt van alles ter sprake. Maar we gaan naar een EK. Daarin geef ik de voorkeur aan spelers die weten hoe we werken en spelen. En ook aan spelers die wedstrijdfit zijn. Dat zijn twee dingen die bij Mo op dit moment minder aanwezig zijn. Wij hebben ook maar twee dagen om ons voor te bereiden. Dat neemt niet weg dat ik Mo een groot talent vind. Maar we beoordelen hem net zo als andere grote talenten. En wat betreft die andere zaken. Mo heeft vooral bij het grote Oranje gezeten. Het is dus niet aan mij om daar op in te gaan.”