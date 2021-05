Waarom het tot een confrontatie kwam tussen woedende FC Emmen-fans en Anco Jansen

LIVE | FC Utrecht in kort geding over play-offs lijnrecht tegenover KNVB

13:56 De rechtbank Midden-Nederland buigt zich over een kort geding dat FC Utrecht tegen de KNVB heeft aangespannen. De club uit de Domstad wil niet dat de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Feyenoord in De Kuip wordt verplaatst van zaterdagavond (20.00 uur) naar zondagmiddag (12.15 uur). Volg het kort geding via de livestream en ons liveblog. Het kort geding begint op 14.00 uur.