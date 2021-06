Waarom geschrokken Feyenoord geen kant meer op kan na telefoontje van Ajax over Berghuis

Door Mikos Gouka



Hoeft Ajax echt maar vier miljoen betalen voor international Steven Berghuis?



Bij de contractverlenging tussen Feyenoord en Berghuis in de zomer van 2019 zijn bedragen afgesproken. Eerst moest de minimale opbrengst acht miljoen euro zijn en ook nog eens alleen voor buitenlandse clubs. Dat bedrag zou later zakken naar vier miljoen en vanaf deze zomer ook gewoon voor clubs uit de eredivisie. Er werd niet gesproken over een gelimiteerde transfersom, maar over een bedrag dat de minimale opbrengst moet zijn.