Waarom Feyenoord met Diemers wéér bij echte eredivisiespeler uitkomt

Duitser Zorniger heeft aanbieding FC Twente, ondanks wens Streuer voor Nederland­se trainer

15:35 FC Twente heeft de Duitse trainer Alexander Zorniger een officiële aanbieding gedaan. De 52-jarige oefenmeester was de afgelopen vier seizoenen werkzaam bij de Deense club Brøndby IF. Zorniger kan de opvolger worden van Gonzalo Garcia, die na één jaar in Enschede moest vertrekken.