Waarom de kans groot is dat Gakpo niet meer terugkeert bij Jong Oranje op EK in Hongarije

De jokerrol

Zonder dat Frank de Boer expliciet naar Gakpo werd gevraagd, liet de bondscoach zijn naam de voorbije interlandperiodes meerdere malen vallen als gegadigde voor het EK. Ten minste, bijna dan. De Boer had het structureel over ‘Gapko’. Los van de verspreking, zegt dat veel. Eigenlijk is Gakpo ook zo’n beetje de enige speler van Jong Oranje die echt concreet in beeld is voor het eerste eindtoernooi in zeven jaar.